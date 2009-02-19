Землей Никитского ботсада просят заняться генпрокуратуру

Верховная Рада Украины приняла постановление “О праздновании на государственном уровне 200-й годовщины Никитского ботанического сада – Национального научного центра”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 402 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что в сентябре 2012 года исполняется 200 лет со дня основания одного из старейших научно-исследовательских учреждений нашей страны - Никитского ботанического сада - Национального научного центра (НБС-ННЦ).

ВР рекомендует Кабинету Министров Украины в месячный срок со дня принятия этого постановления создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднований на государственном уровне 200-й годовщины Никитского ботанического сада, включив в состав этого комитета представителей центральных органов власти, органов власти Автономной Республики Крым, Украинской академии аграрных наук и администрации Никитского ботанического сада, а в двухмесячный срок после создания комитета утвердить план мероприятий по отмечанию 200-й годовщины.

ВР предложила Национальному банку Украины изготовить и ввести в обращение юбилейные монеты, посвященные деятельности НБС-ННЦ и его роли в отечественной науке, развитии экономики страны.

Кроме того, Верховной Раде Крыма и Совету министров автономии рекомендовано в двухмесячный срок со дня принятия данного постановления утвердить откорректированный Генеральный план развития НБС-ННЦ на период до 2020 года.

Также ВРУ обратилась к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой изучить законность отчуждения земельных участков Никитского ботсада и на протяжении трех месяцев проинформировать парламент по этому поводу.