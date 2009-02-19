Военно-морской лицей планируют открыть в этом году в Севастополе

В Севастополе продолжаются работы по созданию военно-морского лицея, который должен начать свое функционирование в нынешнем году.

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Украины, командующий украинскими ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ на совещании о ходе выполнения плана создания Севастопольского военно-морского лицея отметил важность создания учебного заведения. „Это учебное заведение является будущим украинского флота и в целом Вооруженных Сил, поэтому нам необходимо принимать действенные меры и осуществлять жесткий контроль за выполнением каждого пункта указанного плана”, - сказал он.

Во время совещания рассматривалось текущее состояние выполнения мер по созданию и финансовому обеспечению Севастопольского военно-морского лицея, обсуждались проблемы капитального ремонта помещений, где будет размещено заведение, разработки формы лицеистов и отбора высококвалифицированного преподавательского состава.

Справка УНИАН. Севастопольский военно-морской лицей - учебное заведение с полным средним образованием для учеников 10-11 классов с военно-профессиональной направленностью обучения и допрофессиональной подготовкой - начнет функционировать в 2009 году во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 17.07.03 №1087 ”Об утверждении Положения о военном лицее” и приказа министра обороны Украины от 10.09.08 №448 ”О создании военно-морского лицея в городе Севастополе”.

Лицей создается с целью формирования у молодежи высокого патриотического сознания, национального достоинства, любви к воинской службе и флотским традициям, сознательного стремления к овладению профессией офицера Военно-Морских Сил Украины, готовности к выполнению гражданского и конституционного долга.

Как ожидается, преимуществами при поступлении в лицей будут пользоваться дети-сироты, дети из многодетных семей, дети военнослужащих, участников боевых действий и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.