Тимошенко решила строить ветроэлектростанции в Крыму

Правительство Украины на сегодняшнем заседании приняло распоряжение о реализации инвестиционных проектов по строительству ветроэлектростанций (ВЭС) в Автономной Республике Крым и в Николаевской области.

Как сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, согласно документу, предусматривается реализация проектов по строительству Западно-Крымской ВЭС (АР Крым) и Южноукраинской ВЭС (Николаевская обл.), а также строительство ВЭС мощностью 100+350 МВт на Керченском полуострове (АРК).

Главной целью реализации проектов является уменьшение объема потребления природного газа путем замещения традиционных энергоресурсов альтернативными источниками энергии, отмечают в управлении Кабмина.

Прогнозируется, что реализация проектов позволит улучшить энергетическую обеспеченность территории Крыма. При этом среднегодовая экономия природного газа составит 696 млн. куб. м. Кроме того, будет создано 4,5 тыс. рабочих мест.