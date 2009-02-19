Узбек-путешественник сиганул с парома в Керченский пролив

Украинские пограничники сегодня задержали в пункте пропуска «Крым», а затем передали российским коллегам 20-летнего узбека, который намеревался пешком обойти весь мир.

«Для путешествия в страны Евросоюза нужна виза, поэтому он обратился в посольство Узбекистана в России за помощью, но там ему отказали, и узбек надеялся, что его примут в посольстве в Киеве», - сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Поскольку у путешественника не было ни денег, ни вещей, а его поведение казалось странным, пограничники отказали в пропуске через государственную границу Украины.

«Возвращаться назад в Россию узбек категорически отказался, пришлось вызвать милицию. В сопровождении милиционера путешественника доставили на паром», - говорится в сообщении.

Как только паром отошел от причала, мужчина прыгнул в воду и поплыл к украинскому берегу. Вода в Керченском проливе сейчас не более 5 градусов тепла.

«Украинские пограничники вытянули молодого человека из воды, дали сухую одежду, напоили чаем и в сопровождении двух сотрудников отправили на российский берег, где из рук у руки передали российским пограничникам», - сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.