Экс-директор птицефабрики, где нашли тухлые яица, пойдет под суд

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя птицефабрики «Южная-Холдинг».

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Крыма.

Прокурорская проверка проведена на птицефабрике летом 2008 года после того, как, по информации СБУ, на предприятии обнаружили два миллиона протухших яиц. «Прокуроры установили, что продукция фабрики хранилась с нарушениями и не отвечала показателям безопасности. Директор не приобрел необходимого оборудования для создания условий хранения яиц. Яйца беспорядочно складировались на территории предприятия, в том числе в актовом зале», - говорится в сообщении. Кроме того, ямы для отходов производства на предприятии не были оборудованы, как следствие - в результате складирования отходов загрязнению подверглось более 10 га сельскохозяйственных земель.

Прокуратура закончила сбор доказательств вины директора в совершении преступлений, предусмотренных ч.1.ст.367 (служебная халатность), ст.325 (создание угрозы распространения эпидемических и других заразных заболеваний), ч.1 ст.239 (загрязнение земель) Уголовного кодекса Украины, и предоставила их на рассмотрение Симферопольского районного суда.

Прокуратура намерена отслеживать ситуацию на птицефабрике.