Портрет Хрущёва забросила яйцами в Крыму

В Симферополе участники памятного митинга по случаю 55-ой годовщины передачи Крыма из состава Российской СФСР в состав Украинской ССР забросали яйцами портрет Никиты Хрущёва.

19 февраля 1954 года решением Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным организаторов, в акции перед зданием Представительства Президента в Крыму приняли участие более 500 человек, по данным милиции – 300 человек.

«Крым был украден у России, верните его назад, иначе русские Крыма сделают это за вас», – заявил на митинге лидер партии «Русский блок», депутат крымского парламента Александр СВИСТУНОВ.

Сторонники партии «Русский блок» и Русской общины Крыма держали портрет Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, портрет российского премьера Владимира ПУТИНА, флаги РФ и своих организаций, карту с границами Советского Союза и надписью «Великая Россия. Мы помним – это земля наших предков».

Митингующие выступали под транспарантами: «55 лет депортации русского народа Крыма – передачи Крыма из состава России в состав Украины», «Украина – раковая опухоль на исторической территории Руси», «Крым – территория русского сопротивления».

Участники митинга периодически скандировали: «Слава Крыму!», «Севастополь! Крым! Россия!», «Мы – русские!», «Долой Ющенко!».

В знак протеста против политики украинских властей молодежь из числа участников митинга на асфальте у въезда на территорию Представительства Президента нарисовала краской из баллончиков знак «STOP». Кроме того, активисты развесили ленточки - российские триколоры – на заборе Представительства.

«Мы заявляем о своем намерении активизировать борьбу за права русского культурного населения Крыма и Украины, за укрепление государственного суверенитета и расширения полномочий Автономной Республики Крым, за переход Украины к федеративным формам государственно-политического строительства. Будущее Крыма и федеративной Украины – в единстве с Российской Федерацией», – говорится в резолюции митинга.