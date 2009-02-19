В Крыму февральские пенсионные выплаты профинансированы на 78%

Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Крыму по состоянию на 17 февраля профинансированы пенсионные выплаты в сумме 404,1 млн. грн., что составляет 78% от месячной потребности.

Об этом сообщили в ГУ ПФУ в АРК.

На выплату пенсии, которая выплачивается через отделения почтовой связи, перечислено 210,4 млн. грн. Это обеспечивает выплату пенсии 240,9 тыс. пенсионерам, получающим пенсию с 4 по 17 февраля (частично 18 февраля).

На банковские учреждения, которые уполномочены производить выплату пенсий, перечислено 193,7 млн. грн. Это обеспечивает выплату 184,7 тыс. пенсионерам, получающим пенсии в банках с 4 по 17 февраля.