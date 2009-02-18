На 20% возросло число отключений от электроэнергии в Севастополе

В Севастополе в условиях финансового кризиса количество отключений бытовых потребителей от электроэнергии за неуплату увеличилось примерно на 20%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил коммерческий директор ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» Владислав ЯКИМОВИЧ.

По его информации, в среднем в последние месяцы от электроснабжения за долги отключается порядка 1000-1200 бытовых потребителей. Он также сообщил, что если по состоянию на 1 января текущего года общий долг бытовых потребителей компании составлял 13 млн. 625 тыс. грн., то по состоянию на 1 февраля - 14 млн. 414 тыс. грн.

Как добавил В.ЯКИМОВИЧ, «в условиях финансового кризиса мы будем вынуждены производить отключения за любую сумму задолженности. На сегодня работа поставлена так, что человеку выставляется счет и дается определенный срок для его оплаты, если оплаты нет - применяются санкции в виде отключений».

Как сказал коммерческий директор, «фактически от одной копейки долга начинается ответственность за потребленную и неоплаченную электроэнергию».

По словам В.ЯКИМОВИЧА, «решительные действия в отношении должников будут продолжены, но следует отметить, что наряду с незначительным увеличением количества отключений растет и число позитивно рассмотренных заявлений на реструктуризацию задолженности за потребленное электричество». Как заверил В.ЯКИМОВИЧ, «мы готовы рассмотреть заявления людей, попавших в исключительные обстоятельства, из-за которых своевременная оплата за электроэнергию временно невозможна. Если потребитель к нам обратился, и мы видим, что действительно ситуация сложная, но он готов выполнять свои обязанности в полном объеме, мы пойдем навстречу и оформим соглашение о рассрочке. Но такая возможность предоставляется, как правило, один раз».

Коммерческий директор добавил, что «ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» всегда с пониманием относится к своим добросовестным потребителям, но в условиях финансового кризиса призывает не только к своевременной оплате за потребленную электроэнергию, но и соизмерять объем потребления электроэнергии со своей платежеспособностью».