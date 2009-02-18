Россия может, но не хочет отнимать Крым, считает Затулин

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин ЗАТУЛИН заявляет, что у Российской Федерации нет планов отнять Крым у Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я, например, сейчас не вижу со стороны России официального или неофициального плана или желания отнять Крым у Украины», - подчеркнул К.ЗАТУЛИН. «У России есть желание добиться того, чтобы Крым перестал быть яблоком раздора, и чтобы по отношению к Крыму украинские власти вели себя культурно», - пояснил он.

По его словам, речь идет о том, чтобы Украина не навязывала Крыму язык, свою культуру и власть. В частности, он считает, что руководителя Севастополя должен назначать не Президент Украины, а он должен избираться населением.

В тоже время К.ЗАТУЛИН заявляет, что Крым незаконно был передан Украине, но Россия признает современные реалии и принадлежность полуострова Украине.

Он пояснил, что в 1954 году передача Крыма была произведена с нарушением закона – не было соответствующего решения Верховного Совета СССР и не было проведено референдума. По его словам, было много нарушений юридического порядка и по процедуре.

При этом К.ЗАТУЛИН отметил, что город Севастополь в 1947 году был выведен из подчинения Крыма и финансировался напрямую Минобороны СССР.

Отвечая на вопрос, может ли Россия, опираясь на юридические аргументы, присоединить Крым себе, он ответил: «Юридическая техника, как дышло, всегда в распоряжении тех, кто способен на практике осуществить задуманное. Если представить, что Россия поставит себе цель отнять Крым у Украины, и Украина будет не в состоянии противопоставить ничего, кроме юридической техники, то, уверяю вас, не смотря ни на какую технику, это дело будет сделано потому, что именно так в истории все и происходит».