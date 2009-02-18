Тимошенко просит не произносить вслух слово «дефолт»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает политиков не манипулировать понятием «дефолт» в преддверии президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Мне очень жаль, что в этой грязной президентской кампании, которую, к сожалению, украинские политики уже начали, слово «дефолт» используется как дополнительный инструмент влияния на международные финансовые организации, на рейтинговые агентства, чтобы просто уничтожать Украину. Я хочу обратиться ко всем политикам и должностным лицам – сверху донизу – прекратите манипулировать этим словом. В мире не принято произносить это слово вслух, когда для этого нет никаких оснований», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что государство и все государственные предприятия выполняют обязательства по погашению внешних долгов в полном объеме.