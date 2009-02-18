Школы и интернет-кафе Севастополя закрыли на карантин

С сегодняшнего дня, 18 февраля, на карантин закрыты общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, а также ДЮСШ и интернет-кафе Севастополя.

Об этом сообщает Отдел по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации.

"В городе в последние две недели резко повысилась заболеваемость ОРВИ и простудными заболеваниями. На 16 февраля превышен эпидемиологический порог для школьников, который составляет 100 заболевших на 10 тысяч населения: интенсивный показатель за последнюю неделю составил 219 заболевших на 10 тысяч", – отмечается в сообщении.

Среди взрослых эпидпорог не превышен – составляет 70 на 10 тысяч, тогда как интенсивный показатель составляет на данный момент 63,4 на 10 тысяч.

Предварительно учебный процесс в Севастополе приостановлен сроком на 10 дней.