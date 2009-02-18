Ющенко дал добро на выделение денег «Артеку»
15:19, 18 февраля 2009Крым
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год».
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» Верховная Рада приняла 3 февраля. Документом предусмотрено выделение 60 млн. грн. на приобретение путевок в «Артек».
Кроме того, законом предусмотрены льготы по налогообложению. Центр «Артек» и государственное предприятие «Украинский государственный центр «Молодая гвардия» не будут платить 15% отчислений от прибыли.
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