Ряд политиков и экспертов усматривают в действиях центральной украинской власти угрозу автономному статусу Крыма.

Об этом шла речь сегодня в УНИАН во время гражданских дебатов на тему: ”Автономия Крыма: к расколу или процветанию Украины”.

Так, народный депутат Украины от КПУ Леонид ГРАЧ заявил, что при содействии центральных органов власти Украины ”грубо попираются все важнейшие конституционные полномочия Крыма”, а системные нарушения по отношению к АРК ”в последние годы возведены в ранг государственной политики”.

По его словам, ”Крым не может стать разменной монетой для русофобов в Киеве”, которые ”пытаются спровоцировать конфликт в Крыму для того, чтобы потом решать проблему силовым путем. Никаких сепаратистских настроений в Крыму нет и не было”. По мнению Л.ГРАЧА, в свое время ”Крым не позволил себе пойти по пути Абхазии, Приднестровья, и это надо соответственно оценить”. При этом он высказал убеждение, что жители полуострова не откажутся от автономии, ”а будут защищать свои конституционные полномочия, признанные всеми”.

В свою очередь, руководитель информационно-аналитического центра ”Новый Крым” Геннадий НАРАЕВ выразил сожаление, что существующее в Крыму недовольство центральной социально-экономической политикой ”в Киеве истолковываются как сепаратистское, подогревается тема якобы возможных беспорядков”. ”Именно такое реакционное настроение чревато ударом по автономии Крыма и целостности государства Украины”, - сказал он.

Продолжая тему, лидер политической партии ”Союз левых сил” Василий ВОЛГА добавил: ”Взгляд Киева на регионы - это взгляд кровососа на жертву. Унитарное государство - это способ грабежа регионов в угоду верхушки. Настроения в Крыму продиктованы тем, что мы давно (еще в 2004 году) вышли из правового поля, руководствуясь политической целесообразностью. И таким образом все знают, что Украина и Конституция, Украина и право - вещи несовместимые”.

В то же время глава Бахчисарайской райгосадминистраци, заместитель председателя Меджлиса крымских татар Эльми УМЕРОВ выразил сомнение в целесообразности создания автономии по территориальному принципу, а не по национальному. Он также высказал несогласие с доводами об отсутствии в Крыму сепаратистских настроений. ”Проблема сепаратизма реально существует. Как можно говорить, что нет сепаратизма, если значительная часть населения ориентирована на соседнее государство - Россию?..”, - сказал Э.УМЕРОВ.

В свою очередь, данное высказывание поставил под сомнение директор Института глобальных исследований Вадим КАРАСЕВ, напомнивший, что в мире существует несколько принципов формирования автономий. Кроме того, он выразил сомнение в возможности присоединения Крыма к России. ”Если даже Крым захочет попасть в состав России, вряд ли Россия захочет иметь у себя еще одну ”горячую точку”, - подчеркнул политолог.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований ”Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что сами крымчане не ощущают угрозы потери статуса автономии, просто наблюдается фактическое невыполнение законодательных норм. По его словам, сами жители Крыма приуменьшают роль в жизни региона органов местной власти, которая также как и центральная, не выполняет своих функций. В.ФЕСЕНКО убежден, что процветанию полуострова будет способствовать лишь совместная деятельность центральной и местной власти, а не наличие либо отсутствие автономии.