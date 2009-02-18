Ветеранам будут вручать памятный знак за игнание фашистов из Крыма

Верховная Рада Автономной Республики Крым учредила нагрудный памятный знак «65 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня на пленарном заседании ВР Крыма проголосовали 86 парламентариев из 90 присутствовавших в зале. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

«Знак учрежден в целях моральной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и увековечивания подвига советского народа в войне 1941-1945 годов», - говорится в положении о награде.

Памятный знак будут вручать ветеранам ВОВ 1941-1945 годов, которые являются гражданами Украины, проживают на территории автономной республики и принимали участие в обороне и освобождении Крыма от фашистов.

Знак изготовят за счет средств, предусмотренных в бюджете Крыма на 2009 год на проведение общереспубликанских мероприятий.