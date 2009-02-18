Крым просит повременить с введением рыночного налога

Верховная Рада Автономной Республики Крым на сегодняшнем пленарном заседании приняла обращение к парламенту Украины, в котором предлагает приостановить рассмотрение проекта закона Украины «О местных налогах и сборах».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» утверждение данного обращения проголосовали 79 из 88 крымских парламентариев.

Депутаты ВР АРК «глубоко обеспокоены тем, что стремительно растут масштабы мирового финансового и экономического кризиса, последствия которого все более остро ощущаются в Украине», говорится в обращении.

«Когда в стране останавливается работа крупнейших заводов и предприятий, растет число безработных, не имеющих возможности содержать свои семьи, Верховной Радой Украины в первом чтении принят проект закона Украины «О местных налогах и сборах», предусматривающий замену рыночного сбора на рыночный налог за каждый квадратный метр площади земельного участка за каждый день осуществления рыночной торговли. Сумма такого налога будет в сотни раз превышать действующие на сегодня ставки рыночного сбора, что приведет к очередному скачку цен, резкому сокращению объемов торговли, повышению уровня безработицы и другим негативным последствиям. Данные действия можно расценивать как целенаправленное уничтожение малого и среднего бизнеса в Украине», - подчеркивается в обращении.

В этой связи крымские депутаты просят украинских коллег приостановить рассмотрение проекта закона «О местных налогах и сборах» «до стабилизации и укрепления национальной экономики Украины».

Справка УНИАН. Законопроект «О местных налогах и сборах» (№3532 от 22 декабря в 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, планируется отменить рыночный сбор. Вместо него будет введен рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе и за проходы, проезды, по ставке в 700 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.