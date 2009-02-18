Крымские мошенники сдали в аренду несуществующий самолет

В Крыму разоблачены должностные лица закрытого акционерного общества, которые получили от иностранной компании 157 тыс. дол. предоплаты за аренду самолета, которого не имели, и присвоили эти деньги.

Об этом сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Следственным отделением линейного отдела аэропорта “Симферополь” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.