Савельева сняли с должности министра курортов Крыма

Верховная Рада Крыма на сегодняшнем пленарном заседании освободила от занимаемой должности министра курортов и туризма автономии Владимира САВЕЛЬЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, представление об освобождении министра от должности внес в ВР АРК председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА на основании поданного В.САВЕЛЬЕВЫМ заявления об увольнении по собственному желанию (ст. 38 КЗоТ Украины).

В решении крымского парламента отмечено, что В.САВЕЛЬЕВ освобожден от должности министра курортов и туризма АРК с 12 января 2009 года.