В Крыму чуть не взорвалась котельная сельской школы
12:11, 18 февраля 2009Крым
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У 400 учеников теперь каникулы
В Крыму произошел пожар в котельной сельской школы.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, накануне вечером в судакском селе Грушевка при заправке пропан-бутаном из автоцистерны на базе автомобиля „КрАЗ” одного из четырех газгольдеров газовой котельной местной общеобразовательной школы возник пожар.
В результате пожара пострадал водитель автомобиля, который с ожогами верхних дыхательных путей, рук и ног доставлен в больницу в городе Белогорск.
Технологический процесс работы котельной нарушен, обучение в школе, которую посещают 400 учеников, временно приостановлено. Причина пожара устанавливается.
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