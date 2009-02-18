В Крыму чуть не взорвалась котельная сельской школы

В Крыму произошел пожар в котельной сельской школы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, накануне вечером в судакском селе Грушевка при заправке пропан-бутаном из автоцистерны на базе автомобиля „КрАЗ” одного из четырех газгольдеров газовой котельной местной общеобразовательной школы возник пожар.

В результате пожара пострадал водитель автомобиля, который с ожогами верхних дыхательных путей, рук и ног доставлен в больницу в городе Белогорск.

Технологический процесс работы котельной нарушен, обучение в школе, которую посещают 400 учеников, временно приостановлено. Причина пожара устанавливается.