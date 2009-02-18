Чучело дяди Сэма сожгли в Крыму

Американский флаг и чучело дяди Сэма сожгли сегодня участники митинга перед зданием крымского парламента в знак протеста против намерения открыть дипломатический офис США в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, около 300 митингующих – сторонники Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Компартии и Партии регионов – держали флаги своих общественно-политических сил, флаги и флажки России, транспаранты с лозунгами: «Долой режим Ющенко! Долой американских марионеток!», «Защитим Крым от произвола украинских чиновников!».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Украина и США подписали в Вашингтоне Хартию о стратегическом партнерстве. В документе, в частности, отмечалось, что Украина приветствует намерение США организовать американское дипприсутствие в Симферополе.