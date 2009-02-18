Иностранцы инспектирует военные объекты в Крыму

В Украине находится многонациональная шведско-швейцарская инспекционная группа, которая в рамках Венского документа 1999 года осуществляет инспекцию объявленного района в южной части Крымского полуострова.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны, иностранные инспекторы инспектируют объявленный район на предмет проведения военными мероприятий, требующих предварительного уведомления.

Как отметил заместитель начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Анатолий ЛОЙШИН, с проведением этого инспекционного мероприятия пассивные квоты Украины по Венскому документу 1999 года в этом году будут исчерпаны.

В Крыму шведские и швейцарские инспекторы встретятся с представителями штаба Военно-Морских сил ВСУ, ознакомятся с повседневной деятельностью подразделения морской пехоты ВМС Украины, бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ и других воинских частей.

Также профессиональный интерес иностранных верификаторов будут представлять военные объекты Черноморского флота Российской Федерации, расположенные на территории Украины.

Свою работу в Украине по Венскому документу 1999 года многонациональная шведско-швейцарская группа завершит 20 февраля.