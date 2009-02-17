В Крыму «заминировали» школу

09:13, 17 февраля 2009
Крым
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Похоже, «шутника» уже нашли

В городе Белогорск в Крыму накануне эвакуировали учеников и персонал школы-гимназии №1 после поступления звонка о заминировании учебного заведения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, на месте происшествия работали сотрудники Службы безопасности, милиции, а также кинологи и медики.

«Информация о наличии взрывоопасных предметов в школе не подтвердилась», – говорится в сообщении МЧС. 

Сотрудники белогорских райотделов МВД и СБУ нашли владельца мобильного телефона, с которого поступила информация о бомбе в учебном заведении, – ученика 11 класса школы №1, 1992 года рождения.

Проводится расследование.

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