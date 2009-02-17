Украина на грани дефолта – банковские аналитики

Банковские аналитики считают, что Украина находится на грани дефолта.

Об этом сообщает сегодня интернет-издание EUobserver.

По словам аналитика Commerzbank Ульриха ЛЕЙТМАННА, достоверность суверенного дефолта оценивается в 90%. “Это может произойти в ближайшие два квартала”, - сказал он.

В статье отмечается, что промышленное производство в Украине сократилось на 26%, по сравнению с прошлым годом, гривня потеряла почти треть своей стоимости по сравнению с долларом, а Международный валютный фонд сомневается относительно предоставления новых траншей стабилизационного кредита.

“Политическая борьба между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в канун президентских выборов только ухудшает ситуацию”, - отмечает EUobserver.

Издание пишет о том, что некоторые эксперты не исключают использования В.ЮЩЕНКОМ своего влияния на Национальный банк Украины с целью предупреждения продажи правительством Ю.ТИМОШЕНКО ценных бумаг для покрытия долговых обязательств.

“Одна сторона может спровоцировать такой вид суверенного дефолта для получения политических дивидендов”, - заявил изданию эксперт банка HSBC Александр МОРОЗОВ.

“В таком случае Ю.ТИМОШЕНКО не сможет выполнить обязательства перед своим электоратом относительно выплаты зарплат, пенсий и тому подобное”, - прибавил эксперт.

Издание считает, что, вероятнее всего, в Украине может возникнуть такой же дефолт, как был в России в 1998 году.

При этом, в случае дефолта в Украине, больше всего могут пострадать австрийские, французские, шведские, итальянские и немецкие банки с общей суммой участия в экономике страны в 30 млрд. евро.