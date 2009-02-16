Обвиненный в сепаратизме крымчанин своей вины не признает

Аппеляционный суд Крыма в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении координатора Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерия ПОДЪЯЧЕГО, обвиняемого Службой безопасности Украины в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Как сообщили в пресс-службе Русской общины Крыма (РОК), В.ПОДЪЯЧИЙ виновным себя не признал. «Он заявил о том, что пресс-релиз, подготовленный им для пресс-конференции от 21 января 2008 года, который лёг в основу уголовного дела, носит информационно-аналитический характер и не содержит в себе призывов к совершению каких либо действий по изменению территории Украины», - отметили в Русской общине.

Суд продлился около трех часов. Следующее судебное заседание назначено на 2 марта.

Перед зданием суда прошел митинг в поддержку В.ПОДЪЯЧЕГО и председателя Русской общины Евпатории Семёна КЛЮЕВА, также обвиняемого СБУ в сепаратизме.

На митинге, в частности, была зачитана телеграмма от представителей организации «Донецкая республика», в которой говорилось о поддержке «справедливой борьбы крымских товарищей».

По словам лидера Русской общины Крыма, первого вице-спикера парламента автономии Сергея ЦЕКОВА, РОК и впредь будет оказывать В.ПОДЪЯЧЕМУ и С.КЛЮЕВУ «политическую, правовую и моральную поддержку и не оставит соотечественников один на один с репрессивной системой украинского государства».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года СБУ предъявила координатору НФ «Севастополь-Крым-Россия» В.ПОДЪЯЧЕМУ обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного Кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). При этом В.ПОДЪЯЧИЙ себя виновным не считает.