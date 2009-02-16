«Артек» до сих пор сидит без денег

Помощник генерального директора международного детского центра ”Артек” Елена МЕХ заявляет, что лагерь до сих пор остается без финансирования, и анонсированный на 16 февраля заезд детей не состоялся.

Об этом сообщается на интернет-сайте газеты "Сегодня".

По словам Е.МЕХ, скорее всего, заезд детей, который планировали на 23 февраля, будет перенесен на весну.

”На счет ”Артека” пока не поступило ни копейки из обещанных правительством денег, поэтому нам трудно строить планы на будущее. Кризис ”победили” только для СМИ, там утихли страсти по ”Артеку”, ”спасатели” лагеря получили свои PR-дивиденды, но ситуация на самом деле не изменилась. Наш шеф Борис НОВОЖИЛОВ по-прежнему пытается решать проблемы трудового коллектива в Киеве, как-то ускорить перечисление обещанных нам средств”, — сказала помощник гендиректора.

Издание напоминает, что Верховная Рада выделила "Артеку" 60 млн. грн., после того как СМИ подняли шум из-за катастрофического положения легендарного лагеря.

Директор департамента расходов госбюджета Госказначейства Алексей ЯКИМОВ рассказал газете, что деньги для ”Артека” они перечисли еще неделю назад на счета главного распорядителя — Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

На сегодня, по данным издания, многие сотрудники лагеря находятся в отпусках за свой счет, штат работает в сокращенном режиме, долги по зарплате растут и без денег остаются более тысячи работников.