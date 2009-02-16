Погода в Крыму на 17-18 февраля

Во вторник, 17 февраля, в Крымской автономии без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

18 февраля (среда) в автономии без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 3-8° тепла.