Курс гривни в 2009 году составит 8,6 грн./долл. – прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовой курс гривни по итогам 2009 года на уровне 8,6 грн./долл.

"Из расчетов Международного валютного фонда, курс среднегодовой и средневзвешенный на 2009 год при прогнозированности и управляемости экономическими процессами не должен превышать 8,6 (UAH/USD)", - сказал глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, факторами стабилизации ситуации в банковской сфере является как стабилизация курса национальной валюты, так и выкуп плохих активов государством.