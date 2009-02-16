В Крыму кассир банка присваивала газовые платежи населения

Кассир отделения одного из банков крымского поселка Советский наживалась на платежах населения за газ. Женщина присвоила 3,5 тысячи гривен.

"22-24 декабря прошлого года кассир принимала платежи у населения и переводила их не на счета управления эксплуатации газового хозяйства, а в свой карман", - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратурой Советского района автономии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Кассиру инкриминировано присвоение средств путем злоупотребления служебным положением.