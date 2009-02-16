В Крыму кассир банка присваивала газовые платежи населения
17:50, 16 февраля 2009Крым
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Сообщение прокуратуры
Кассир отделения одного из банков крымского поселка Советский наживалась на платежах населения за газ. Женщина присвоила 3,5 тысячи гривен.
"22-24 декабря прошлого года кассир принимала платежи у населения и переводила их не на счета управления эксплуатации газового хозяйства, а в свой карман", - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.
Прокуратурой Советского района автономии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Кассиру инкриминировано присвоение средств путем злоупотребления служебным положением.
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