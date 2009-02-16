Крым просит Литвина поскорее уменьшить налоги с автомобилистов

Глава Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА направил письмо председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой ускорить рассмотрение вопроса об уменьшении ставки налога с собственников транспортных средств и пересмотре размера штрафов за дорожно-транспортные нарушения.

Как сообщил помощник крымского премьера - пресс-секретарь Александр ЗВЕЗДИН, письмо подготовлено по итогам встречи с представителями инициативной группы всеукраинской акции, направленной против увеличения ставок транспортного сбора, временных регистрационных талонов и штрафов за нарушение правил дорожного движения, не соответствующих реальным доходам граждан.

«Ранее председатель Верховной Рады дал поручение профильным комитетам парламента подготовить предложения по поводу внесения изменений в Закон Украины "О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов". Данное решение принято на основании обращения активистов "Всеукраинской акции протеста против увеличения транспортного сбора и налогов"», - отметил А.ЗВЕЗДИН.

Как сообщал УНИАН, всеукраинская акция протеста против увеличения транспортного сбора и налогов прошла 5 февраля в большинстве крупных городов страны.

В Симферополе в акции приняли участие около тысячи автомобилистов. С представителями инициативной группы встретился крымский премьер.