Керченский пролив – второй Змеиный?

Украинские эксперты, опрошенные интернет-изданием «Главред», соглашаются в том, что для украинской стороны делимитация морского пространства между Украиной и Россией в Международном суде ООН была бы выгодной. В то же время России решать выгоднее этот вопрос в формате двусторонних отношений.

Теоретически решение этого вопроса в Международном суде ООН возможно, но для этого необходима добрая воля обеих сторон, утверждает аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. «Исходя из того, как себя ведут себя в отношении этого вопроса россияне, видно, что они не заинтересованы решать его в ближайшее время. Россия оставляет вопрос делимитации границ на море с Украиной для возможности давления на украинскую власть», - утверждает эксперт.

Международный арбитраж был бы оптимальным для Украины, но не для России, рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Международные суды же не поддаются политическому давлению, назначение судей там не является политическим. А потому здесь возможны объективные решения и неожиданности для России, которая будет все-таки выжимать из Украины то, что она считает нужным, в расчете на нестабильность политического режима, конфликты во власти, затруднительную экономическую ситуацию, а также на новых политиков, которые с точки зрения России являются более приемлемыми для российских национальных интересов, чем нынешние», - рассказал политолог.

В то же время российский эксперт Евгений Минченко говорит, что Россия не согласится иди в Международный суд ООН, потому что не признает его юрисдикции. «По моему мнению, для Киева и Москвы оптимальным было бы договориться на двусторонней основе», - утверждает он.

Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел Украины не исключают возможности обращения в Международный суд ООН для решения спорных вопросов с Россией при делимитации Азовского моря и Керченского пролива.