Налоговая описала пятиэтажную гостиницу в Крыму
16:02, 16 февраля 2009Крым
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11 номеров, 22 койко-мест
Сотрудники налоговой милиции описали имущество 5-этажной гостиницы в пгт Гурзуф (Крым).
35-летний частный предприниматель осуществлял деятельность по оказанию услуг по кратковременному проживанию (1000 гривен в сутки) без необходимых разрешающих документов - разрешения на размещение объекта и сертификата соответствия.
По результатам налоговой проверки составлен протокол, согласно которому описано имущество мини-пансионата (общая площадь свыше 1150 кв.м., 11 номеров, 22 койко-мест), сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
Материалы по данному факту будут переданы в суд для принятия решения.
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