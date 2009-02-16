Налоговая описала пятиэтажную гостиницу в Крыму

Сотрудники налоговой милиции описали имущество 5-этажной гостиницы в пгт Гурзуф (Крым).

35-летний частный предприниматель осуществлял деятельность по оказанию услуг по кратковременному проживанию (1000 гривен в сутки) без необходимых разрешающих документов - разрешения на размещение объекта и сертификата соответствия.

По результатам налоговой проверки составлен протокол, согласно которому описано имущество мини-пансионата (общая площадь свыше 1150 кв.м., 11 номеров, 22 койко-мест), сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Материалы по данному факту будут переданы в суд для принятия решения.