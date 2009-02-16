5 глав сельсоветов Крыма привлечены к админответственности

В Ленинском районе Крыма прокуратура привлекла к административной ответственности пять председателей сельских советов. Они проявили "неуместную снисходительность к провинившимся подчиненным".

Как сообщает пресс-служба крымского надзорного ведомства, в результате проведенных проверок прокуратура Ленинского района установила факты начисления премий работникам, на которых были наложены дисциплинарные взыскания.

"В отношении лояльных руководителей составлены протоколы о совершении коррупционных деяний. По решению суда они оштрафованы, а их подчиненным придется вернуть незаконно начисленные средства", - говорится в сообщении.