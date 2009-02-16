ЧФ хотят сократить на 9 тыс. человек

Черноморский флот Российской Федерации планируется сократить на 9 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«По последним данным, на ЧФ РФ будет сокращено около 3 тыс. военнослужащих и около 6 тыс. вольнонаемных», - сказал С.КУНИЦЫН.

В то же время он подчеркнул, что сокращение Военно-морских сил Украины не планируется. «Я думаю, они (ВМС) будут укрепляться», - сказал С.КУНИЦЫН.

Он отметил, что в составе ЧФ СССР служило около 137 тыс. человек, а ЧФ РФ и ВМС Украины вместе составляют порядка 25 тыс. человек. В то же время, в целом количество кораблей уменьшилось с 1200 единиц в 10 раз.

По словам С.КУНИЦЫНА, увольнение такого большого количества людей осложняет ситуацию с трудоустройством населения. По его словам, 50% жителей города на сегодняшний день заняты в сфере услуг и торговли.

Вместе с тем он в очередной раз отметил, что для создания новых рабочих мест в городе необходимо создать специальную экономическую зону, чтобы освободить участников экономической деятельности от налогов.