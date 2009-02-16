Крым не хочет в состав России – заверят Москву Куницын

Население Крыма против вхождения полуострова в состав России, заявил сегодня на пресс-конференции в Москве председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН.

«Я не берусь говорить о всех людях, но те опросы, которые мы проводили в Крыму в свое время, говорят о том, что подавляющее большинство людей не являются сторонниками отделения (от Украины) и возвращения Крыма и Севастополя России», - сказал С.КУНИЦЫН, передает собственный корреспондент УНИАН в России.

Глава администрации Севастополя отметил, что в Крыму проживает 58% этнических русских, а в Севастополе их 71%. Он добвил, что эта территория единственная, где украинцы не составляют большинство.

По его словам, большинство крымчан стоят на позициях, чтобы Россия и Украина были связаны тесными узами дружбы, чтобы не было таможенных и других препятствий для пересечения границы.