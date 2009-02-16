В Крыму задержали трёх фальшивомонетчиков
14:21, 16 февраля 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
В Крыму правоохранители задержали фальшивомонетчиков - трёх жителей города Бахчисарай.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, изготовление поддельных денег велось в квартире одного из задержанных.
У крымчан изъята компьютерная техника, 49 купюр номиналом 50 гривен и 10 купюр номиналом 20 гривен.
Следственным отделением Бахчисарайского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.
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