Министр обороны России на часок заглянул в Севастополь

Во время визита министра обороны Российской Федерации Анатолия СЕРДЮКОВА в Севастополь вопрос о передаче объектов Черноморского флота России Украине не поднимался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Министр обороны был очень короткое время – меньше часа. Он только провел совещание с командованием флота, даже было отменено церемониальное возложение цветов», – сказал С.КУНИЦЫН, отметив, что по этой причине не встречался с А.СЕРДЮКОВЫМ.

В то же время С.КУНИЦЫН сообщил, что подкомиссия по вопросам ЧФ РФ Межгосударственной российско-украинской комиссии практически закончила инвентаризацию земельных участков и военных городков. По его словам, большинство этих документов передано украинской стороне.

В свою очередь, заместитель главы Севастопольской горгосадминистрации Андрей КЛИМЕНКО отметил, что, несмотря на то, что официальных обращений со стороны России о передаче объектов не поступало, по неофициальной информации, из-за возможной нехватки средств речь может идти о передаче Севастополю Матросского клуба, Театра имени Лавренева, Дома офицеров, Музея ЧФ и Библиотеки имени Лазарева.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ провел в Севастополе в командовании Черноморского флота совещание.

Как сообщали накануне некоторые СМИ, на этом совещании должен был рассматриваться вопрос о передаче украинской стороне некоторых объектов и предприятий Черноморского флота. Как писала, в частности, газета «Новая», речь должна была идти о судоремонтном заводе, спортивном клубе ЧФ и новом недостроенное жилье для моряков.