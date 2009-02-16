В Армянске закрыли школы

В городе Армянск (Северный Крым) из-за отсутствия теплоснабжения приостановлена работа 4-х среднеобразовательных школ и 5-ти детских садов.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил заместитель городского председателя Армянска Александр ВОРОШИЛОВ.

Городская комиссии по вопросам ЧС признала ситуацию с теплоснабжением в Армянске чрезвычайной и обязала Красноперекопское управление газового хозяйства до 15.00 сегодняшнего дня подать газ котельной армянского филиала предприятия «Крымтеплокоммунэнерго». Реакции от газовиков пока не последовало.

«У нас Северный Крым, и температура гораздо ниже, чем в Евпатории или на ЮБК. Сейчас у нас около плюс трех, если ночью температура упадет до минуса, то мы разморозим все системы. Вот тогда вообще будет катастрофа», - сказал А.ВОРОШИЛОВ.

Тем временем, в Евпатории возобновлена работа школ и детских садов, ранее закрытых из-за отсутствия тепла, об этом УНИАН по телефону сообщила начальник Евпаторийского управления образования Валентина ЖЕРЕБЕЦ. С 12 февраля была приостановлена работа 15-ти из 17-ти школ и 16-ти из 18-ти детских садов Евпатории. Как сообщил УНИАН директор Евпаторийского филиала предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Николай ЛЫСЫЙ, с 9 февраля не работали 22 из 27-ми котельных. Вечером в пятницу, 13 февраля, по решению прокуратуры и городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям работа котельных в Евпатории была возобновлена. При этом Н.ЛЫСЫЙ не исключил, что газовики снова опломбируют котельные.

В Симферополе не возобновлена работа более половины котельных, в Джанкое не работает большинство котельных, в Большой Ялте без тепла остается большая часть жилого фонда (все школы, детские сады и больницы отапливаются).

В крымском городке Щелкино надеются восстановить во второй половине сегодняшнего дня работу котельной, которая была опломбирована 9-го февраля. «Есть договоренность о включении тепла», - сообщил УНИАН по телефону вице-мэр Щелкино Виктор РЕШЕТНЯК.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН заместитель генерального директора арендного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Михаил ВОЛКОВ, из 204 котельных предприятия не работает больше половины. М.ВОЛКОВ добавил: в настоящее время пытаются восстановить работу в основном тех котельных, которые отапливают школы, детские сады, поликлиники. Он также сообщил, что крымская делегация собирается завтра выехать в Киев для решения проблемы.

В пресс-службе Совета министров Крыма уточнили, что в Киев намерены выехать члены межведомственной рабочей группы по урегулированию вопросов, связанных с получением лимитов газа, оплатой энергоносителей, возвратом компенсации на разницу в тарифах, погашением задолженности и других проблем, которые вызвали нарушение стабильного теплоснабжения автономии.

Как сообщал УНИАН, с начала прошлой недели компания «Крымгаз» начала отключать от газа котельные в автономии. Причина – долги тепловиков. Так, крупнейший поставщик тепла в автономии – предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» – задолжало НАК «Нефтегаз Украины» почти 100 млн. грн.

11 февраля прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал от «Крымгаза» прекратить действия по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов Крымской автономии. Действия газовиков, говорят в прокуратуре, противоречат требованию статьи 6 Закона Украины «О теплоснабжении», которая запрещает отключать в отопительный период объекты теплоснабжения как объекты жизнеобеспечения и стратегического назначения. «Крымгаз» получил прокурорский протест 12 февраля и обязан отреагировать на него не позднее чем, через десять дней. Вместе с тем, глава правления ОАО «Крымгаз» Василий РОГАТИН подчеркивает, что «Крымгаз», даже если его обяжут, «не в состоянии технически выполнить» подачу газа на тепловырабатывающие предприятии, поскольку сокращена подача газа с материка в Крым.

13 февраля постоянная комиссия Совета министров Крыма по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала чрезвычайной ситуацию с теплоснабжением автономии. Комиссия обязала газопоставляющие и тепловырабатывающие ведомства «принять меры к восстановлению подачи тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома». По поручению крымского премьера Виктора ПЛАКИДЫ, создана межведомственная рабочая группа по урегулированию вопросов, связанных с получением лимитов газа, оплатой энергоносителей, возвратом компенсации на разницу в тарифах, погашением задолженности и других проблем, которые вызвали нарушение стабильного теплоснабжения автономии.