Анонсы на 17 февраля
09.30. Пленарное заседание городского совета Севастополя.
Севастополь, ул. Ленина, 3, горсовет.
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10.00. Пресс-конференция, где будут представлены результаты общенационального исследования «Состояние коррупции в сфере высшего образования».
Севастополь, ул. Гоголя, 2 (конференц-зал гостиницы «Украина»).
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11.00. Прес-конференция «Прокуратура Крыма начала преследовать детей Галины Чабан (взрыв дома в Евпатории)».
Проводят председатель общественной организации «Центр молодежных инициатив» Павел Чабан; координатор проекта региональной правозащитной группы «Полуостров Крым» Марк Бен Наим (защитник Галины Чабан).
Симферополь, Информационный пресс-центр.
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11.00. Пресс-конференция «О содействии введения в Симферополе правил содержания беспризорных животных».
Проводит Крымская общественная организация «Центр помощи животным».
Симферополь, ул. Горького, 5 (пресс-центр Республиканского комитета по информации).
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11.00. Встреча мэра Симферополя Геннадия Бабенко с представителями деловых кругов США.
В ходе встречи планируется презентация проекта Стратегического планирования экономического развития Симферополя, а также торжественное подписание Меморандума о взаимопонимании между Симферопольским горсоветом и Агентством США по международному развитию (USAID) о предоставлении международной технической помощи.
Симферопольский горсовет (3 этаж, малый зал).
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14.00. Пресс-конференция в связи с проведением в Крыму II Международного фестиваля по сноукайтингу и сноубордингу «Вольный ветер-2009».
В пресс-конференции примут участие Виталий Романов - первый заместитель председателя Республиканского комитета Автономной Республики Крым по физической культуре и спорту, Татьяна Якибчук - заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике, чемпионка XIII Параолимпийских игр 2008 года в Пекине и Антонина Ревина - член Совета молодежной политики при председателе Верховной Рады Крыма.
Симферополь, VIP-зал Совета министров Крыма (2-ой этаж).
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14.00. Заседание Постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму.
Симферополь, каб. №508 Верховной Рады Крыма.
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15.00. Заседание Комиссии Верховной Рады Крыма по вопросам восстановления прав реабилитированных.
Симферополь, каб. №539 Верховной Рады Крыма.