Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Автономной Республике Крым в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

«В Крыму ожидаются сильные ливни с переходом в мокрой снег», - говорится в сообщении Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах обеспечен, добавили в МЧС.