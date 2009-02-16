Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
09:12, 16 февраля 2009Крым
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МЧС испугалось дождя
Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Автономной Республике Крым в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
«В Крыму ожидаются сильные ливни с переходом в мокрой снег», - говорится в сообщении Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.
Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах обеспечен, добавили в МЧС.
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