Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

09:12, 16 февраля 2009
Крым
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МЧС испугалось дождя

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Автономной Республике Крым в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

«В Крыму ожидаются сильные ливни с переходом в мокрой снег», - говорится в сообщении Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах обеспечен, добавили в МЧС.

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