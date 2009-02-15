Керчь собирается забрать котельные в коммунальную собственность

Городские власти Керчи хотят забрать объекты теплоснабжения и водоканал в коммунальную собственность, сообщает портал Керчь - это мой город

За январь предприятие «Теплокоммунэнерго» получило от населения и юридических лиц Керчи всего 44% оплаты за предоставленные услуги, 72% расчетов у водоканала, 85% - у КРЭС. Активизирована претензионная работа, но эффективность ее низкая. Заключение договоров поставляющих организаций идет слабыми темпами.

Мэр Керчи Олег ОСАДЧИЙ поручил своему заместителю Владимиру СТУПНИКОВУ ежедневно контролировать количество заключенных договоров, ускорить этот процесс. Вице-мэр попросил на выполнение поручения три месяца.

О.ОСАДЧИЙ отметил, что в сентябре заканчивается срок аренды котельных в городе предприятием «Теплокоммунэнерго». «Мы снова заберем их (котельные) себе. Все будем делать сами. Создадим новое предприятие, без долгов, и не будем больше обращаться в Совмин. С нового отопительного сезона будем сами заключать договоры на поставку газа», - заявил городской председатель.

Такие же планы у мэра относительно предприятия «Горводоканал», объекты которого постоянно отключают от электроэнергии за неуплату, несмотря на то, что бюджетные организации расчитываются полностью. «Водоканал и Новониколаевское водохранилище возьмем в коммунальную собственность, сделаем расчет реальной стоимости воды и будем работать в правовом русле», - планирует мэр Керчи.