В Балаклаве хотят установить бюст национальному герою Греции

Севастопольский городской совет будет способствовать греческой стороне в установке в Балаклаве бюста национального героя Греции Ламброса Кациониса, возглавлявшего в конце 18 века Балаклавский Греческий пехотный батальон.

Об этом заявил журналистам председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ во время встречи с консулом Греции в Одессе Йерасимосом ДАВАРИСОМ.

«Лучшего места, чем Балаклава, для установки бюста не найти, тем более что это место исторически связано с именем этого греческого героя», сказал В.САРАТОВ, посещая вместе с греческим дипломатом этот древний городок. Глава представительской власти города добавил, что «севастопольскими архитекторами уже разработан проект установки на набережной Балаклавы памятника, состоящего из постамента и бронзового бюста, который уже отлит греческой стороной, и прорабатывается вопрос изготовления постамента».

В.САРАТОВ также сообщил, что в ходе встречи с консулом обсуждался вопрос установления тесных дружеских и культурных связей с одним из греческих городов, который был бы прибрежным и похожим на Севастополь.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, Ламброс Кационис - освободитель Греции, благородный и мужественный воин, жизнь и подвиги которого послужили примером для тысяч греков-патриотов, поднявшихся на борьбу за освобождение родины. Этот греческий герой оставил след и в истории России. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, находясь во флотилии Алексея Орлова, Л.Кационис принимал активное участие в военных действиях русского флота с Османской империей.

После подписания Кучук-Кайнаджирского мира, Екатерина II предложила архипелагским грекам-христианам, пожелавшим служить России, переселится в Крым.

Л.Кационис прибывает в Крым с первыми тремя тысячами греков и поступает в Греческий пехотный полк, созданный князем Григорием Потемкиным для патрулирования побережья полуострова от Севастополя до Феодосии. В 1784 году он становится командиром Балаклавского Греческого пехотного батальона, ставшего опорой Российской империи в Крыму и Севастополе.

За свою отвагу он был награжден орденом Св. Георгия IV степени».