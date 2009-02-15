В Севастополе установили доски погибшим в Афганистане

В Севастополе открыли аннотационные доски всем 15 погибшим в годы войны в Афганистане воинам-интернационалистам - выходцам из Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, в 4-х школах и 2-х ПТУ города в торжественной обстановке, в ходе митингов были установлены последние 6 таких досок. Решение об увековечении памяти всех погибших на «Афганской войне» ранее было принято на заседании правления Севастопольской городской организации Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

В Севастополе мероприятия, посвященные 20-й годовщине вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан, продолжились панихидой по погибшим. Она прошла во Владимирском соборе.