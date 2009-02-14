Киселёв жалуется: Мельник пообещал проломить ему голову ломиком

Глава крымского отделения Партии регионов, народный депутат Украины Василий КИСЕЛЁВ утверждает, что после заявлений о намерении очистить ряды партии от криминала и людей, подрывающих ёё партии, к нему начали поступать угрозы со стороны депутата Верховного Совета Крыма Александра МЕЛЬНИКА (фракция «Блока «За Януковича!»).

«В моем депутатском офисе, после того, как я заявил МЕЛЬНИКУ о том, что он не будет мною руководить, и не будет руководить Крымом, он пообещал проломить мне голову ломиком. Затем в Киеве, в присутствии людей, он сказал, что меня покалечат. Это в присутствии свидетелей!», - заявил нардеп в комментарии «Зеркалу недели» (№ 5 (733) 14-20 февраля 2009 г.), признав, что считает эти угрозы реальными.

В.КИСЕЛЁВ сообщил, что в связи с угрозами в свой адрес обратился в СБУ и МВД.

Регионал сказал, что заявление правоохранителям направил по совету другого однопартийца - крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО, которого он также считает причастным к криминалитету. «Когда я рассказал об угрозах на заседании политсовета КРО, ГРИЦЕНКО сказал: «А вы обратитесь в СБУ и к ЛУЦЕНКО». И я обратился», - соообщил руководитель ПР Крыма.

Он подчеркнул, что криминал не должен влиять на составление партийных списков, поскольку это оказывает негативное влияние на рейтинг Партии регионов в Крыму. «Предприниматели приходят ко мне жаловаться на то, что с них требуют деньги за получение в аренду, участие в приватизации, получения землеотводов. И при этом им на ухо шепчут: «Это же деньги на партию». И после этого доверие к нам у людей не будет падать?! Мы должны сами очиститься от балласта, и от этого партия только выиграет», - заявил В.КИСЕЛЁВ.

Напомним, 9 февраля на заседании политсовета Крымской организации ПР было принято решение исключить главу Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДУ и мэра Симферополя Геннадий БАБЕНКО из Партии регионов. В ответ несколько районных и городских организаций ПР в Крыму заявили о недоверии лидеру крымских «регионалов» В.КИСЕЛЁВУ.