Средний размер пенсий в Крыму в январе составил 878,23 грн.

Средний размер выплачиваемых крымчанам пенсий (без учета пенсий военнослужащих) в январе 2009 года составил 878,23 грн., что на 61,4% превышает минимальную пенсионную выплату (544 грн.).

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым.

Средний размер пенсий военнослужащих и некоторых других категорий граждан составил 1676,60 грн.

По состоянию на 13 февраля, профинансированы пенсионные выплаты в сумме 336,5 млн.грн, что составляет 60,2 % от месячной потребности.

На выплату пенсии, которая выплачивается через отделения почтовой связи, перечислено 171,3 млн. грн., что обеспечивает выплату пенсии 193,6 тысячи людей, получающим пенсию с 4 по 14 февраля (частично 15 февраля); на банковские учреждения, которые уполномочены производить выплату пенсий, перечислено 165,2 млн. грн., что обеспечивает выплату 152,4 тыс. пенсионерам, получающим деньги в банках с 4 по 14 февраля.