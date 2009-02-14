Крымская епархия проводит День семьи, любви и верности

Симферопольская и Крымская епархия сегодня, 14 февраля, проводит День семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности проводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

«Нет ничего плохого во влюбленности, которая со временем может перейти в любовь. А любовь — это Божий дар. Однако современный культ «дня влюбленных» направлен на то, чтобы обесценить и испортить этот дар. «Валентинов день» превратился в повод для торговли сувенирами. А само празднование в лучшем случае сводится к бездумному веселью, не имеющему никакого отношения к истинному выражению прекрасного чувства любви. Поэтому 14 февраля — это, увы, не «день влюбленных». Это день, в который является коммерция, чтобы обесценить, опошлить и убить любовь. И во многом дело тут в том, что мы практически утратили свои национальные традиции. На фоне бездуховности и утраты культурных корней легко прививаются вещи легкомысленные и неглубокие. Таков и «праздник влюбленных», абсолютно чуждый нашим национальным традициям», — говорится в сообщении пресс-службы епархии.

День семьи, любви и верности начнется сегодня в Симферополе с молебна перед иконой святых покровителей семьи Петра и Февронии, в которую вмонтирован крест-мощевик с частицами их мощей. «Эта икона была написана на родине святых — в городе Муроме, в Спасо-Преображенском монастыре Владимирской епархии по просьбе верующих села Морского (Судак) и по благословению Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия», — отмечается в сообщении. В программе праздника также концерт для молодежи.

День семьи, любви и верности 14 февраля станет первым шагом к реализации проекта, предложенного на конференции «Родители за духовно-нравственное воспитание детей на основе духовных традиций украинского народа» Симферопольской и Крымской епархией — широкомасштабного проведения на полуострове Дня семьи, верности и любви 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи.