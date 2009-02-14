Анонсы на 16 февраля

16 февраля в Апелляционном суде Крыма начнётся судебный процесс над гражданами В.Подьячим и С.Клюевым за их публичные высказывания о необходимости отмены Конституции АР Крым в редакции от 1998 года и принятия Декларации о воссоединении Крыма с Россией.

В 09.00 возле здания суда (Симферополь, ул. Павленко, 2) начнётся митинг-пикет, который организует Русская община Крыма в поддержку Подьячего и Клюева.

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13.00. Пресс-конференция, в ходе которой будут представлены результаты общенационального исследования «Состояние коррупции в сфере высшего образования».

Симферополь, ул. Севастопольская, 8, оф. 106 (Информационный пресс-центр).

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13.00. I тур Открытого конкурса патриотической песни «Чёрные бушлаты».

Евпатория, ул. Революции, 52 (концертный зал Городского центра досуга).

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14.00. Заседание Постоянной комиссии ВР Крыма по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов.

Симферополь, ул. Пушкина, 3 («Центр здоровья»).

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14.00. Брифинг начальника управления капитального строительства городской государственной администрации Севастополя А.Малышева.

Севастополь, большой зал горгосадминистрации.

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14.00. Приём граждан по личным вопросам заместителем председателя городской государственной администрации Севастополя М.Сагайдаком.

Севастополь, горгосадминистрация.