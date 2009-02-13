Ялте дала Крымтроллейбусу 10 дней для демонтажа рекламы

Предприятие «Крымтроллейбус» не отреагировало на требование ялтинских депутатов провести демонтаж рекламных «растяжек», установленных по ходу троллейбусов в Ялте.

После решения сессии Ялтинского горсовета прошло 10 дней - столько времени давали депутаты на демонтаж рекламы силами предприятия, однако «Крымтроллейбус» никак не отреагировал, сообщили в мэрии Ялты.

Начальник юридического отдела горисполкома Иван ПАЮК сообщил, что юристы исполкома уже три года работают по проблеме размещения рекламы в Ялте, в том числе и по «растяжкам». «На запрос ялтинцев из Министерства юстиции пришло разъяснение, что вся реклама на территории города должна согласовываться с городскими властями. «Растяжки» «Крымтроллейбуса» размещены без разрешения и согласования с городом, так что решение горсовета абсолютно законно», - говорят в мэрии.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО предложил членам исполкома отложить демонтаж рекламы собственными силами предприятий города еще на 10 дней. «За этот срок руководство предприятия «Крымтроллейбус» может приехать на встречу с руководством города, чтобы решить вопрос о демонтаже рекламы. Если же приглашение вновь будет проигнорировано, в действие вступит решение исполкома о демонтаже рекламы собственными силами городских предприятий с последующей оплатой «Крымтроллейбусом» проведенных работ и хранения демонтированных рекламоносителей», - заявили в мэрии.