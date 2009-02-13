Власти Евпатории упрашивают горожан заплатить за тепло

Исполнительный комитет Евпаторийского городского совета просит горожан как можно скорее рассчитаться за тепло.

«В связи с отключением котельных города от газа и большой задолженностью населения перед Евпаторийским филиалом АП «Крымтеплокоммунэнерго» за потребленную тепловую энергию, просим всех должников срочно рассчитаться за тепло», - говорится в обращении исполкома.

Как сообщалось, на этой неделе большинство котельных «Евпаториятеплокоммунэнерго» были отключены от газа. Горожане за январь заплатили за тепло всего на 49%.

С 12 февраля приостановлена работа школ и детских садов Евпатории, кроме школ №1 и №5, а также детсадов № 8 и №20, которые получают тепло из других котельных.

Население Евпатории составляет более 100 тыс. человек.