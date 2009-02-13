Ялта создала комиссию для решения спорных земельных вопросов

Исполнительный комитет Ялтинского городского совета создал новую комиссию – постоянно действующую комиссию по разрешению земельных споров.

«Функции комиссии жестко регламентированы: она рассматривает только вопросы по границам земельных участков, которые находятся в собственности граждан и имеют государственные акты на землю, второе направление – споры относительно разграничения границ районов в городах», – сказал начальник юридического отдела горисполкома Иван ПАЮК.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ялты, в состав комиссии при исполкоме вошли представители всех фракций горсовета, начальник юротдела И.ПАЮК, главный архитектор Ялты Владимир ПРИСТУПА, начальник отдела по вопросам регулирования земельных отношений Елена ДРАГОМИРЕЦКАЯ, заведующий сектором экологии Александр ГРАМОТЕНКО.

По предложению ялтинского мэра Сергея БРАЙКО в состав комиссии включены вице-мэр, курирующий вопросы земельных отношений, Михаил ФАБРИН и начальник отдела межнациональных отношений Заур СМИРНОВ.