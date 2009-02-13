Крымтеплокоммунэнерго призналось – газ берёт. С благими намерениями

Генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Игорь ВАЙЛЬ отрицает обвинения крымских газовиков в том, что его компания отказывается подписывать контракты на поставки природного газа.

13 февраля председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК и глава правления ОАО «Крымгаз» Василий РОГАТИН заявили, что предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» не подписало договор на поставки газа и незаконно отбирает топливо из газотранспортной системы автономии.

В.РОГАТИН заявил, что только в феврале «Крымтеплокоммунэнерго» несанкционированно взяло около 9,5 млн. кубометров газа. Таким образом, заявил В.РОГАТИН, компания нанесла ущерб «Крымгазу» на сумму 22 млн. грн. «28 предприятий смогли заключить договоры и получить лимиты на предоставление услуг тепла, у него (руководителя «Крымтеплокоммунэнерго») этого нет. Я с ними не имею юридических отношений, точно так же, как «Черноморнефтегаз». Все договоры «Крымтеплокоммунэнерго» заключает с ДК «Газ Украины», сегодня этого договора нет и не было с 1 января 2009 года», - заявил руководитель «Крымгаза».

Со своей стороны И.ВАЙЛЬ заявил журналистам, что договор о поставках газа был заключен 24 декабря прошлого года. Правда, в одностороннем порядке - ответ от ДК «Газ Украины» пока не поступил. «24 декабря нам было прислано дополнительное соглашение к договору существующему на поставку газа до 1 апреля. Оно подписано с нашей стороны и отправлено в тот же день в ДК «Газ Украины» в Киев. До сих пор мы не получили ответа от ДК «Газ Украины» с подписью и печатью», - заявил гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго».

Комментруя обвинения в хищении газа, И.ВАЙЛЬ заявил: «Если обеспечение теплоснабжением учреждений здравоохранения, детских домов, больниц, школ и детских садов называется воровством, я признаю воровство».

Руководитель «Крымтеплокоммунэнерго» также добавил, что если людей, «которые отвечают за газоснабжение в Крыму», хватает только на то, чтобы выполнять «"указивки" киевские, живя в Крыму, то я им не судья».

«Мы все здесь обязаны принять все меры, независимо от того, какая команда идет из Киева, для того чтобы наши люди, а особенно учреждения здравоохранения и вся социалка были с теплом. Это же не май месяц, а февраль», - сказал И.ВАЙЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал от «Крымгаза» прекратить незаконные действия по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность 40 населенных пунктов Крымской автономии. Действия газовиков противоречат требованию статьи 6 Закона Украины «О теплоснабжении», которая запрещает отключение в отопительный период от систем энерго-, газо- и водоснабжения объектов теплоснабжения как объектов жизнеобеспечения и стратегического назначения, заявили в прокуратуре.

Компания «Крымгаз» должна отреагировать на прокурорский протест не позднее чем, через десять дней со дня его получения. «Протест мы получили 12 числа. В протесте сказано, что нам дается 10 дней, и через 10 дней мы должны как-то отреагировать на него», - заявил В.РОГАТИН. При этом он подчеркнул, что «Крымгаз», даже если его обяжут, «не в состоянии технически выполнить» подачу газа на тепловырабатывающие предприятия, поскольку с материка сокращена подача голубого топлива в Крым. А.ПРИСЯЖНЮК добавил, что НАК «Нефтегаз Украины» «отпускает с материка на Крым ровно столько газа, сколько есть проплат и сколько есть лимит». «Крымтеплокоммунэнерго» задолжало «Нефтегазу» порядка 100 млн. грн. «Нет договоров, нет оплаты, нет лимитов, газ - это товар, который просто так не отпускается», - подчеркнул глава правления «Черноморнефтегаза».