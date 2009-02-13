Курортников в Крыму стало меньше

Крым с начала 2009-го года и по состоянию на сегодня принял на отдых 62,8 тыс. человек – на 31,2% меньше уровня аналогичного периода 2008-го года.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, по данным на 13 февраля текущего года организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули 28,2 тыс. человек. Это на 16,5% ниже, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодняшний день в автономии работает 99 санаторно-курортных и туристских предприятий, они заполнены на 25,5%. В 2008-ом году в это время в Крыму работало на 11 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 29,5%.